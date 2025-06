Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού αποδυναμώνεται, αφού «έχασε» τον 16χρονο ταλαντούχο, Άλφι Χάτσισον που συνεχίζει στη Νιουκάστλ.

Ένα... «διαμάντι» της Ρέιντζερς, προσεχούς αντιπάλου του Παναθηναϊκού στα προκριματικά του Champions League κάνει δικό της η Νιουκάστλ.

Ο λόγος για τον 16χρονο Άλφι Χάτσισον, που σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο θα συνεχίσει την καριέρα του στις «Καρακάξες», αφού οι δυο σύλλογοι τα βρήκαν για τη μετακίνησή του στο Νησί, με αρκετές ομάδες της Premier League να προσπαθούν να τον κάνουν δικό τους.

Ο Χάτσισον αγωνίζεται στην δεξιά πλευρά ως μέσος και εξτρέμ, χωρίς ωστόσο να προλάβει να πραγματοποιήσει ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα της Ρέιντζερς.

🚨⚪️⚫️ Excl: Newcastle complete deal to sign talent Alfie Hutchison from Rangers, agreement in place.#NUFC beat several PL clubs to secure 16 year old striker for the Academy. pic.twitter.com/5OxAuhsKIV