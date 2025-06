Ο 36χρονος Ιρλανδός θα παραμείνει για 17η σεζόν στο ρόστερ των «Ζαχαρωτών», αφού ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του.

Αν η Έβερτον των τελευταίων χρόνων είχε πρόσωπο, σίγουρα αυτό θα ήταν ο Κρις Κόλμαν. Ο 36 ετών μπακ βρίσκεται 16 συναπτά έτη στον σύλλογο και η πορεία του θα συνεχιστεί.

Όπως ανακοίνωσαν τα «Ζαχαρωτά», ο Ιρλανδός ανανέωσε για μια ακόμη χρονιά το συμβόλαιό του, έτσι ώστε να φτάσει τις 17 σεζόν με την «μπλε» φανέλα του Μερσεϊσάιντ. Ο Κόλμαν κατέφθασε στην Έβερτον το... μακρινό πλέον 2009, όντας πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου στην Premier League (369).

Συνολικά, έχει αγωνιστεί σε 429 επίσημα ματς, αριθμό που τον τοποθετεί στη θέση 12 της all time λίστας, ενώ έχει δώσει 137 παιχνίδια με το περιβραχιόνιο στο μπράστο.

Our captain signs up for a 17th season with the Toffees! ✍️