Το πλάνο της αναβάθμισης του «City Ground» εγκρίθηκε, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επενδύει μεγάλα ποσά ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου της Νότιγχαμ στοχεύοντας στο να φθάσει τις 50.000 στο μέλλον.

Ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την αναβάθμιση της Νότιγχαμ Φόρεστ και του ιστορικού της γηπέδου εγκρίθηκε επίσημα, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να συνεχίζει να επενδύει στους Reds.

Το δημοτικό συμβούλιο του Ράσκλιφ ενέκρινε ομόφωνα την άδεια για την ανακατασκευή της κεντρικής εξέδρας «Peter Taylor Stand». Αυτή κατεδαφιστεί και στη θέση της θα ανεγερθεί νέα, με χωρητικότητα 10.000 θέσεων, ανεβάζοντας τη συνολική χωρητικότητα του «City Ground» στις 35.000. Το συγκεκριμένο έργο είχε καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατικών και νομικών εμποδίων, όμως δόθηκε τελικά το «πράσινο φως».

The Club is delighted that Rushcliffe Borough Council’s Planning Committee has approved our application regarding the redevelopment of the City Ground.



We look forward to working closely with our partners on the next steps and will provide a further update in due course. pic.twitter.com/ib0PjOo4bK