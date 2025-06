Όπως μετέδωσε το Athletic, η Νότιγχαμ Φόρεστ απέρριψε με... συνοπτικές διαδικασίες τη γενναιόδωρη πρόταση της Νιούκαστλ για τον Άντονι Ελάνγκα.

Ούτε που το... σκέφτηκε. Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στην Ευρώπη και το τελευταίο πράγμα που θέλει είναι να δει τους καλύτερούς της παίκτες να αποχωρούν. Με αυτό το σκεπτικό, οι Reds με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισαν την πόρτα στη Νιούκαστλ.

Σύμφωνα με το Athletic, οι Magpies κατέθεσαν επίσημη πρόταση ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ για τον Άντονι Ελάνγκα στους Reds, όμως αυτοί είπαν άμεσα «όχι» και τόνισαν πως δεν πρόκειται να μπουν καν σε διαδικασία συζητήσεων, μιας και δεν επιθυμούν να πουλήσουν τον Σουηδό εξτρέμ. Μάλιστα, προτάθηκε και ένα deal 35 εκατομμυρίων ευρώ + τον Μιγκέλ Αλμιρόν (τον Παραγουανό εξτρέμ που είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο), αλλά η απάντηση ήταν η ίδια.

