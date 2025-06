Σύμφωνα με τον Guardian, ο ιδιοκτήτης των NY JETS, Γούντι Τζόνσον ήρθε σε συμφωνία με τον Τζον Τέξτορ για να εξαγοράσει τις μετοχές του στην Κρίσταλ Πάλας που ανέρχονται στο 45%, εξέλιξη που αφορά και τη Νότιγχαμ του Μαρινάκη.

Ο Γούντι Τζόνσον, ιδιοκτήτης των NY JETS και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει δώσει τα χέρια με έναν από τους συνιδιοκτήτες της Κρίσταλ Πάλας, Τζον Τέξτορ για την απόκτηση του 45% των μετοχών του στους Αετούς, όπως αποκαλύπτoυν οι Άγγλοι.

Ο Τζον Τέξτορ κατέχει επίσης το 40% των μετοχών της Λυών, συμμετέχοντας στην ιδιοκτησία της ομάδας, γεγονός που δεν επιτρέπει δύο ομάδες που έχουν ίδιο ιδιοκτήτη να συμμετάσχουν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση, σύμφωνα με την UEFA.

H αγορά των μετοχών του Γούντι από τον Τζον Τέξτορ θα αποτελέσουν ένα κομβικό σημείο για την έξοδο στην Ευρώπη για την Κρίσταλ Πάλας, καθώς θα βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την χρηματοδότηση που χρειάζεται η ομάδα για την συμμετοχή της στο Europa League. Η συμφωνία μεταξύ των δύο αγγίζει τα 220 εκατ. ευρώ για το 45% των μετοχών.

Ο Τέξτορ δέχεται αυξανόμενη πίεση από τους άλλους συνιδιοκτήτες της Πάλας για την πώληση των μετοχών του, καθώς στο τέλος του μηνός θα προκύψει η οριστική απόφαση της UEFA, την οποία αναμένουν τόσο η Νότιγχαμ Φόρεστ, όσο και η Μπράιτον.

Η έλευση του Τζόνσον στην συνιδιοκτησία της Πάλας θα ανοίξει τον δρόμο για την ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, ώστε να συμμετάσχει στο Europa League την ερχόμενη σεζόν.

John Textor has now signed an agreement to sell his Crystal Palace stake to New York Jets owner Woody Johnson. The £190m deal is subject to Premier League approval.🦅 pic.twitter.com/XZY6UCQhPK

— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 23, 2025