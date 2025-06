Σύμφωνα με την γαλλική εφημερίδα «l'equipe», η Μονακό σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του 29χρόνου Καμερουνέζου τερματοφύλακα, Αντρέ Ονάνα απο την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μονακό εξετάζει αρκετές περιπτώσεις τερματοφυλάκων, ωστόσο ο βασικός της στόχος είναι ο Αντρέ Ονάνα, όπως αποκάλυψε «l'equipe». Οι Μονογάσκοι επιθυμούν να προβούν σε αλλαγές κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο βασικός τερματοφύλακας τους, Φίλιπ Κουν δεν είχε καθόλου ικανοποιητικές εμφανίσεις την περασμένη σεζόν.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Εμιλιάνο Μαρτίνες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η αποχώρηση του Αντρέ Ονάνα από το «Ολντ Τράφορντ» φαίνεται πλέον ως μονόδρομος. Ο 29χρονος Καμερουνέζος τερματοφύλακας αποκτήθηκε από την Ίντερ το καλοκαίρι του 2023, όμως στα δύο χρόνια παρουσίας του στο Μάντσεστερ δεν έχει κατάφερει να πείσει με τις εμφανίσεις του. Την περσινή αγωνιστική περίοδο,με την φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων αγωνίστηκε 50 φορές, κρατώντας ανέπαφη την εστία του μόνο σε 11 παιχνίδια.

Ο άλλος τερματοφύλακας στην λίστα της γαλλικής ομάδας είναι o Τζόρτζε Πέτροβιτς, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα του Στρασβούργου ως δανεικός από την Τσέλσι.

AS Monaco are considering moving forward with the signing of André Onana.



(Source: @lequipe) pic.twitter.com/rcLrXxBTtj

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 20, 202