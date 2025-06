Ο Ούγγρος αριστερός μπακ είναι έτοιμος να μετακομίσει στο «Άνφιλντ», αφού η Λίβερπουλ ήρθε σε συμφωνία με την Μπόρνμουθ για να τον κάνει δικό της, με ένα ποσό που πλησιάζει τα 46 εκατ. ευρώ.

Ολοκληρώθηκε όπως όλα δείχνουν με αίσιο τρόπο η υπόθεση της μεταγραφής του Μίλος Κέρκεζ στη Λίβερπουλ. Ο Ούγγρος αριστερός μπακ είχε έρθει σε προφορική συμφωνία με τους πρωταθλητές Αγγλίας εδώ και αρκετό καιρό, ωστόσο έμεναν οι διαπραγματεύσεις με την Μπόρνμουθ.

Όπως αναφέρει το Athletic, οι «Reds» ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τα «Κεράσια» για την αγορά του 21 ετών μπακ, με το ποσό να πλησιάζει τα 46 εκατ. ευρώ, τριπλάσια τιμή σε σχέση με αυτή που τον αγοράστηκε από την Άλκμααρ. Πλέον, απομένουν τα τυπικά, δηλαδή τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και η υπογραφή των συμβολαίων, με τον Κέρκεζ να έχει πει το «ναι» σε πενταετές deal με την ομάδα του Άρνε Σλοτ.

🚨 Liverpool reach agreement with Bournemouth to sign Milos Kerkez. Deal for 21yo left-back worth around £40m + now on to documentation stage. Hungary international expected to undergo medical next week & join #LFC from #AFCB on 5yr contract @TheAthleticFC https://t.co/d7zma4mCLQ