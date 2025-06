Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ έχει θέσει στο μεταγραφικό της στόχαστρο τον Μαρκ Γκουέχι, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να φέρεται να προτιμά τη μετακίνηση του στους «κόκκινους» έναντι των Νιούκαστλ και Τότεναμ.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της τον 24χρόνο κεντρικό αμυντικό της Κρίσταλ Πάλας, Μαρκ Γκουέχι, αλλά η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τους Αετούς και τον παίκτη, μόλις επισημοποιηθεί η μεταγραφή του Τζάρελ Κουάνσα στην Λεβερκούζεν.

Ο 24χρονος Άγγλος διεθνής βρίσκεται στο στόχαστρο της Λίβερπουλ, καθώς και άλλων συλλόγων της Premier League, για περισσότερο από έναν χρόνο και όλα δείχνουν πως προορίζεται ως ο αντικαταστάτης του Κουάνσα στο κέντρο της άμυνας των Κόκκινων. Αντικαταστάτης του Γκουέχι στην Κρίσταλ Πάλας θα είναι ο 21 χρόνος Ουσμάν Ντιομαντέ, ο οποίος αγωνίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Την περσινή σεζόν, η Κρίσταλ Πάλας, υπό την καθοδήγηση του Όλιβερ Γκλάσνερ, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα στην 12η θέση της Premier League και κατέκτησε το FA Cup, επικρατώντας της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0 στον τελικό, με τον Γκουέχι να αποτελεί το βασικό γρανάζι στην αμυντική γραμμή , καθώς αγωνίστηκε 44 φορές, καταγράφοντας τρία γκολ και δύο ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨 As soon as Jarell Quansah deal is completed (very soon), Liverpool will activate centre backs options.



Marc Guehi, on the shortlist for months and appreciated by Liverpool as well as more Premier League clubs.



Diomandé can be his replacement at Crystal Palace. pic.twitter.com/exutJIMjUm

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2025