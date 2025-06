Ίγκορ Ζεσούς και Ζαϊρ Κούνια θα πρέπει να λογίζονται ως ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ Φόρεστ, με την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη να τους «κλείνει» από την Μποταφόγκο.

Δύο σπουδαίες προσθήκες με άρωμα Βραζιλίας είναι έτοιμη να ανακοινώσει η Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο σύλλογος του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τη σπουδαία σεζόν στην Premier League που έφερε έξοδο στην Ευρώπη, ενισχύει το ρόστερ, έτσι ώστε να παρουσιάσει κάτι ακόμη καλύτερο τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Νότιγχαμ έχει «κλέισει» τους Ίγκορ Ζεσούς και Ζαϊρ Κούνια από την Μποταφόγκο. Ο πρώτος, ο «δήμιος» της Παρί Σεν Ζερμέν, αφού με δικό του γκολ οι Βραζιλιάνοι νίκησαν 1-0 τους πρωταθλητές Ευρώπης στο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, είναι 24 ετών επιθετικός και έχει γράψει 17 γκολ και 6 ασίστ σε 57 ματς.

Ο δεύτερος, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, όντας στην Μποταφόγκο από τον περασμένο Φεβρουάριο (αποκτήθηκε από τη Σάντος), έχει 20 συμμετοχές (1 γκολ/1 ασίστ) και σε ηλικία 20 χρόνων αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της χώρας του καφέ.

