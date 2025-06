Με πρόστιμο ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου λιρών τιμωρήθηκε η Μάντσεστερ Σίτι από την Premier League για παραβίαση των κανονισμών έναρξης και επανέναρξης των αγώνων!

«Ένοχη» για εννέα παραβιάσεις κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι! Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Πέμπτης (19/06) η Premier League, ο σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους ενός εκατομμυρίων λιρών και άνω για την παραβίαση των κανονικών που αφορούν την έναρξη και την επανέναρξη αγώνων, σε εννέα ματς της περασμένης σεζόν.

Η Σίτι αποδέχθηκε τις παραβάσεις και ζήτησε συγγνώμη για την καθυστέρηση καθεμίας από τις περιπτώσεις για την οποίες τιμωρήθηκε.

«Οι κανόνες που αφορούν τις σέντρα και τις επανεκκινήσεις βοηθούν να διασφαλιστεί ότι η οργάνωση της διοργάνωσης έχει τεθεί στο υψηλότερο δυνατό επαγγελματικό επίπεδο και παρέχει βεβαιότητα στους φιλάθλους και τους συμμετέχοντες συλλόγους», ανέφερε η ανακοίνωση της λίγκας.

Τα ματς για τα οποία της επιβλήθηκε το παραπάνω πρόστιμο είναι εναντίον των: Σαουθάμπτον, Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρίσταλ Πάλας, Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ, Άστον Βίλα, Γουέστ Χαμ, Ίπσουιτς και Νιούκαστλ.

Για τους ίδιους λόγους, οι Citizens είχαν τιμωρηθεί ξανά τη σεζόν 2022/2023 (8 περιπτώσεις) και τη σεζόν 2023/2024 (14 περιπτώσεις).

Manchester City have been fined more than £1million ($1.34m) by the Premier League over multiple breaches of their kick-off and restart obligations for the 2024-25 season.



More from @Millar_Colin ⬇️https://t.co/AptBAG9Rea