Πεπ Γκουαρδιόλα προμηνύει την αποχώρηση του Τζακ Γκρίλις: «Πρέπει να πάει κάπου οπού θα παίζει»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα επιβεβαίωσε ότι ο Τζακ Γκρίλις είναι έτοιμος να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς επιμένει ότι ο επιθετικός, πρέπει να βρει μία ομάδα στην οποία θα βρει χώρο και χρόνο για να παίξει.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα άφησε μεν ανοιχτή την πόρτα για την επιστροφή του Τζακ Γκρίλις στη Μάντσεστερ Σίτι , αλλά πρότεινε ότι η ιδανική λύση θα ήταν για τον Άγγλο μέσο να βρει μια νέα ομάδα και να έχει ξανά «πεταλούδες στο στομάχι του» μετά από δύο χρόνια εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Γκρίλις έμεινε εκτός της λίστας των παικτών που ταξίδεψαν στην Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA και του δόθηκε άδεια να μιλήσει με άλλους συλλόγους σχετικά με την αποχώρησή του από το Etihad Stadium αυτό το καλοκαίρι.

Ο Γκουαρδιόλα δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από «ειλικρινείς» συνομιλίες μεταξύ του Γκρίλις και του συλλόγου. Και παρόλο που δεν είπε ότι η καριέρα του Γκρίλις στη Σίτι έχει τελειώσει, άφησε να εννοηθεί ότι πρέπει να βρει μια νέα ομάδα και να ανακαλύψει ξανά την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

«Ο Τζακ είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Ο μόνος λόγος που δεν έπαιξε πέρυσι είναι φυσικά οι δικές μου αποφάσεις. Αποφασίσαμε ότι πρέπει να παίξει. Ο σύλλογος ήταν ειλικρινής, όπως ειλικρινής ήταν και εκείνος. Αποφασίσαμε ότι το καλύτερο είναι να μείνει πίσω και να ψάξει να βρει ένα μέρος όπου θα μπορεί να νιώσει ότι μπορεί να επιστρέψει για να είναι ο παίκτης που ήταν τη χρονιά του τρεμπλ ή σε όλη την καριέρα του στην Άστον Βίλα».

«Το γεγονός είναι ότι τις δύο τελευταίες σεζόν δεν έπαιξε πολλά λεπτά. Πρέπει να επιστρέψει για να παίξει και να έχει τις πεταλούδες στο στομάχι του ότι μπορεί να παίζει κάθε τρεις μέρες, και να δείξει ξανά την ποιότητα που έχει».

Ερωτηθείς αν ο Γκρίλις, ο οποίος έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα, είναι σίγουρο ότι θα φύγει αυτό το καλοκαίρι, ο Γκουαρδιόλα απάντησε: «Δεν ξέρω. Τώρα αποφασίσαμε να μην έρθει εδώ και τι θα συμβεί στο τέλος δεν το ξέρω. Αν τελικά δεν τα βρει με κάποια ομάδα, θα παραμείνει παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι και θα επιστρέψει».

