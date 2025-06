Ο Μάνορ Σόλομον και η σύζυγός του παντρεύτηκαν στο Ισραήλ, όμως παραμένουν «εγκλωβισμένοι» εκεί λόγω του πολέμου που έχει ξεσπάσει με το Ιράν.

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο Ισραήλ, κρατά στην πατρίδα του τον Μάνορ Σόλομον. Ο επιθετικός της Τότεναμ που πέρασε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ως δανεικός στη Λιντς (10 γκολ/13 ασίστ) παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Ντάνα Βόσινα, ωστόσο δεν πρόλαβαν να χαρούν.

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην πατρίδα του ποδοσφαιριστή και η επίθεση του Ιράν έχουν σταματήσει -προφανώς- τις πτήσεις από και προς τη χώρα, καθώς ο εναέριος χώρος του Ισραήλ παραμένει κλειστός για όλες τις πολιτικές πτήσεις μετά από δύο νύχτες βομβαρδισμού από θανατηφόρους ιρανικούς πυραύλους και drones, με αποτέλεσμα οι νεόνυμφοι να έχουν αποκλειστεί.

Μάλιστα, ο Ισραηλινός στράικερ είναι αρκετά άτυχος, καθώς πίσω στο 2022 είχε αποκλειστεί και πάλι, αυτή τη φορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, όταν αγωνιζόταν για λογαριασμό της Σαχτάρ Ντόνετσκ, πριν μετακομίσει στην Αγγλία, αρχικά για λογαριασμό της Φούλαμ.

Tottenham star and his new wife are stranded in Israel after their wedding with flights blocked amid all-our war with Iran and WW3 apocalypse threat https://t.co/jGOMf3yhvH