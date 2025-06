Παρά την κακή σεζόν που πραγματοποίησε η Μάντσεστερ Σίτι, ο σύλλογος στήριξε πλήρως τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ στην Ισπανία η εξέλιξη θα ήταν εντελώς διαφορετική όπως παραδέχθηκε ο ίδιος.

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να αφήσει πίσω της μία ομολογουμένως απογοητευτική σεζόν που είδε τους Citizens να την ολοκληρώνουν χωρίς τρόπαιο. Μάλιστα, για τον ίδιο τον Πεπ Γκουαρδιόλα, η σεζόν 2024/2025 ήταν μόλις η δεύτερη σε ολόκληρη την προπονητική του καριέρα που έμεινε... άτιτλος.

Από πολύ νωρίς, η Σίτι έχασε την επαφή με την κορυφή της Premier League, ακολούθησε ο αποκλεισμός από το Champions League, ενώ το «κερασάκι» ήρθε στον τελικό του FA Cup όπου ηττήθηκε από την Κρίσταλ Πάλας.

Μάλιστα, τον περασμένο Νοέμβριο, η Σίτι έδειξε την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο του ανθρώπου που κατέκτησε τα πάντα προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο συνεργασίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γκουαρδιόλα δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που έλαβε από την ομάδα, συγκρίνοντας μία παρόμοια καταστροφική σεζόν στην Ισπανία, όπου η εξέλιξη θα ήταν πολύ διαφορετική.

«Με τη χρονιά που είχαμε (με τη Σίτι), εάν ήμουν στην Ισπανία θα είχα απολυθεί και δεν θα προπονούσα τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Η Σίτι έδειξε υπομονή μαζί μου, αλλά εάν ήμουν στην Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ Μαδρίτης θα είχα απολυθεί. Αλλά εδώ δεν τέθηκε καν θέμα, ο σύλλογος με εμπιστεύτηκε και μου έδωσε τα πάντα», δήλωσε στο «DAZN» ο Καταλανός τεχνικός.

Pep Guardiola: "With the year we've had, if this were Spain, I wouldn't be coaching in October, November or December. If this were Barça or Madrid, they would have sacked me. But at #ManCity it wasn't even a question. You have to have a little more patience..." [via…