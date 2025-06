Ο Κωστούλας συστήθηκε στους οπαδούς της Μπράιτον: «You can call me Babis» (vid)

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας μίλησε στους οπαδούς της Μπράιτον μέσω των social media της ομάδας και τους είπε πως μπορούν να τον φωνάζουν «Babis».

Ο Χαραλάμπος Κωστούλας ήρθε για πρώτη φορά σε αλληλεπίδραση με τους οπαδούς της νέας του ομάδας, Μπράιτον. Λίγο μετά την ανακοίνωσή του το βράδυ της Πέμπτης (12/06), οι «γλάροι» ανέβασαν ένα βίντεό του στα social media της ομάδας.

Σ' αυτό ο νεαρός Έλληνας επιθετικός συστηνόταν στον κόσμο της ομάδας λέγοντας το ονοματεπώνυμό του ενώ προέτρεψε τους οπαδούς να τον φωνάζουν «Babis» για να είναι πιο εύκολο για κείνους.

Κλείνοντας ανέφερε πως δεν μπορεί να περιμένει να έρθει το ξεκίνημα της σεζόν για να φορέσει για πρώτη φορά την φανέλα της νέας του ομάδας και να κάνει το ντεμπούτο του στην Premier League.

"You can call me Babis!" 😁🤳 pic.twitter.com/N8eJ9bWYpv