Με τα κόκκινα της Λίβερπουλ θα αγωνίζεται για τις επόμενες σεζόν ο Φόριαν Βιρτζ, καθώς οι Reds έκλεισαν το deal με τη Λεβερκούζεν για το εκκωφαντικό ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ!

Ο επιμένων νικά λέει η γνωστή ρήση και η Λίβερπουλ φρόντισε να το αποδείξει για πολλοστή φορά. Οι Reds δεν έκαναν πίσω βλέποντας τις οικονομικές απαιτήσεις της Λεβερκούζεν και τελικά έδωσαν τα χέρια με τους Γερμανούς για να ενεργοποιήσουν τη «βόμβα» Φλόριαν Βιρτζ!

Αφού τα είχαν βρει σε όλα με τον νεαρό μεσοεπιθετικό, στόχος των Reds ήταν να φτάσουν σε συμφωνία και με τη γερμανική ομάδα που αξίωνε 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει. Η Λίβερπουλ το προηγούμενο διάστημα προσπάθησε να ρίξει την τιμή με προτάσεις γύρω στα 130 εκατομμύρια, αλλά τελικά ενέδωσε στα «θέλω» των Γερμανών.

Όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λίβερπουλ τελικά έκλεισε το deal με τη Λεβερκούζεν στα 150 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, ποσό που αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του αγγλικού συλλόγου.

Σειρά πλέον παίρνουν τα ιατρικά και οι υπογραφές που θα επικυρώσουν και με τη βούλα το μεγάλο deal, το οποίο αναμφίβολα αποτελεί την πιο ηχηρή μεταγραφική κίνηση του καλοκαιριού!

🚨🚨💣 EXCLUSIVE: Florian Wirtz to Liverpool, HERE WE GO!



Liverpool verbally agree deal in principle with Bayer Leverkusen for package reaching €150m add-ons included.



Player side already agreed two weeks ago with move now imminent.



Wirtz set for medical and contract signing. pic.twitter.com/0j6Bh9qAQ3