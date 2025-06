Το deal ανάμεσα σε Μίλαν και Τσέλσι για τον Μάικ Μενιάν κατέρρευσε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η μεταγραφή του Μάικ Μενιάν στην Τσέλσι φαινόταν τελειωμένη υπόθεση, ωστόσο η συμφωνία με τη Μίλαν κατέρρευσε εξαιτίας των οικονομικών απαιτήσεων των Ροσονέρι.

Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Λονδρέζοι δεν επιθυμούσαν να πληρώσουν το ποσό που ζητούσαν οι Ιταλοί, επομένως δεν θα τον έχουν στη διάθεσή τους για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που ξεκινάει σε λίγες ημέρες (15/6).

Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα πίεζε για την απόκτηση ενός νέου τερματοφύλακα στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, παρά το ότι είχε στη διάθεσή της τους Ρόμπερτ Σάντσεζ, Φιλίπ Γιόργκενσεν και Τζόρντε Πέτροβιτς. Οπως όλα δείχνουν, όμως, οι Μπλε δεν θα καταφέρουν να κλείσουν εγκαίρως τον Γάλλο γκολκίπερ.

Ο Μενιάν είναι αυτή τη στιγμή ένας τερματοφύλακας παγκόσμιας κλάσης και διατηρεί συμβόλαιο με τη Μίλαν για ακόμα έναν χρόνο, ένας επιπλέον λόγος για να μην πληρώσει η Τσέλσι παραπάνω χρήματα τώρα. Μένει να φανεί εάν οι Άγγλοι θα επιμείνουν στη δική του περίπτωση και θα προσπαθήσουν να τον κάνουν δικό τους μετά το Μουντιάλ Συλλόγων.

🚨 EXCL: Mike Maignan deal now OFF between Chelsea and AC Milan. ❌🇫🇷



Chelsea not willing to meet Milan price, deal not proceeding in time for Club World Cup as #CFC won’t pay “CWC tax”.#CFC mantain full trust in Petrović, Sánchez, Jorgensen + talent Mike Penders for GK role. pic.twitter.com/VP4scFzbiI