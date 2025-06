Πεπ Γκουαρδιόλα: «Είναι επώδυνο αυτό που γίνεται στη Γάζα, παιδιά πεθαίνουν σε νοσοκομεία που δεν είναι πια νοσοκομεία» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και αποφάσισε να αφιερώσει την ομιλία του στον παλαιστινιακό λαό, μιλώντας για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα απέδειξε πως δεν είναι μόνο ένας κορυφαίος προπονητής, αλλά ένας άνθρωπος με έντονη κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση. Κατά την απονομή τιμητικού διδακτορικού τίτλου που έλαβε από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, ο τεχνικός της Σίτι πήρε ξεκάθαρη θέση για όσα φρικτά συμβαίνουν στη Γάζα και στον παλαιστινιακό λαό, κάνοντας σαφές ότι είναι χρέος όλων να μιλήσουμε για αυτά και να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε.

Ο Καταλανός που ήταν συναισθηματικά φορτισμένος λόγω του θέματος το οποίο έθιγε, αρχικά τόνισε ότι:

«Είναι τόσο επώδυνο αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γάζα. Πονάει όλο μου το σώμα. Δεν έχει να κάνει με ιδεολογίες ή με το ποιος έχει δίκιο. Έχει να κάνει με την αγάπη για τη ζωή και με το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Αρνούμαστε να σιωπούμε και να μένουμε άπραγοι για όσα έχουν τη μεγαλύτερη σημασία».

Σε μια από τις πιο δυνατές στιγμές της ομιλίας του, αναφέρθηκε στα παιδιά της Παλαιστίνης που σκοτώνονται καθημερινά εδώ και μήνες, λέγοντας πως κάθε πρωί βλέπει τα δικά του παιδιά και νιώθει τρόμο.

«Ίσως να λέμε πως δεν είναι δική μας υπόθεση. Αλλά προσέξτε, οι επόμενοι μπορεί να είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Βλέπουμε παιδιά 4-5 ετών να πεθαίνουν από βομβαρδισμούς μέσα σε νοσοκομεία που δεν είναι πια νοσοκομεία. Αυτός ο εφιάλτης με τα βρέφη στη Γάζα με κάνει να τρομάζω και μπορεί αυτή η εικόνα μοιάζει πολύ μακρινή, άρα μπορεί να αναρωτιέστε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά», κατέληξε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι που σε μία τόσο σπουδαία στιγμή για τον ίδιο επέλεξε να χρησιμοποιήσει το βήμα του για να μιλήσει για όσους υποφέρουν.

"It is so painful what we see in Gaza, it hurts all my body...it is not about ideology but the love of life...It is about refusing to be silent or still when it matters the most"



Thank you Pep for standing up for the innocent people of Gaza.



Video credit @BrickstoRiches_ pic.twitter.com/fEURXyqiaP