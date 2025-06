Ο Μίκαελ Αντόνιο της Γουέστ Χαμ μοιράστηκε ένα ολιγόλεπτο βίντεο από την ανάρρωσή του μετά το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημά του έξι μήνες πριν.

Ο Μίκαελ Αντόνιο έδωσε στη δημοσιότητα συγκλονιστικά πλάνα από τη μακρά και επίπονη πορεία του προς την πλήρη αποκατάσταση, λίγους μήνες μετά το τρομακτικό τροχαίο που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ δεν έχει αγωνιστεί από τον Δεκέμβριο, όταν το υπερπολυτελές γκρι αυτοκίνητό του, αξίας περίπου 305.000 ευρώ, συνετρίβη πάνω σε δέντρο στην περιοχή του Έσσεξ, καθώς ο ίδιος επέστρεφε από την προπόνηση.

Ο Αντόνιο παγιδεύτηκε για πάνω από 45 λεπτά στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί, πριν μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Υποβλήθηκε άμεσα σε επέμβαση για κάταγμα στο πόδι, όμως μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες, κατάφερε το ακατόρθωτο, να επιστρέψει στις προπονήσεις με την πρώτη ομάδα.

NEW: Michail Antonio shares inspiring rehab video, from crash to now. pic.twitter.com/gihlHUhpLA