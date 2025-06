Η Αλ Χιλάλ θέλει να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά του μεταγραφικού παραθύρου, «αρπάζοντας» τον Μπερνάρντο Σίλβα από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι ομάδες της Σαουδικής Αραβίας δείχνουν αποφασισμένες να παραμείνουν στο μεταγραφικό προσκήνιο για πολλά ακόμα χρόνια και συνεχίζουν να βολιδοσκοπούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης.

Ένας από τους μεγάλους «παίκτες» της Saudi Pro League είναι αναμφίβολα η Αλ Χιλάλ, η οποία μετά το «όχι» από τον Βίκτορ Οσιμέν φαίνεται πως στρέφεται σε μια διαφορετική περίπτωση για να ενισχύσει το ρόστερ της.

Σύμφωνα με το «Footmercato» οι Σαουδάραβες έχουν θέσει τον μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι, Μπερνάρντο Σίλβα, ως τον Νο.1 μεταγραφικό στόχο τους για το καλοκαίρι κι ετοιμάζουν επίσημη προσφορά προς τους Citizens.

Προς το παρόν ωστόσο το ποσό που θα προσφέρουν δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ενώ αμφίβολες παραμένουν και προθέσεις του Πορτογάλου μπροστά στο ενδεχόμενο να εγκαταλείψει φέτος την Ευρώπη και την Premier League.

🚨EXCL: 💙🇵🇹 #PL |



❗️Al-Hilal have now add Bernardo Silva on top of their list for this summer 💣🇸🇦



💰 No official bid yet@footmercatohttps://t.co/e5vHrsDZUG pic.twitter.com/dgU19R7hEM