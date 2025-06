Ενίσχυση κάτω από τα γκολποστ ψάχνει η Άρσεναλ, η οποία φέρεται έτοιμη να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Κέπα από την Τσέλσι και να τον ντύσει στα κόκκινα.

Σε πολλαπλά μεταγραφικά μέτωπα κινείται η Άρσεναλ! Οι Gunners θέλουν να ενισχυθούν σε μεσαία και επιθετική γραμμή με τις περιπτώσεις των Μάρτιν Θουμπιμέντι και Μπέντζαμιν Σέσκο να ξεχωρίζουν, όμως δεν είναι οι μοναδικές θέσεις που χρίζουν επίβλεψης.

Σύμφωνα με το «Athletic», στο Λονδίνο θέλουν να προσθέσουν ακόμα έναν τερματοφύλακα στο ρόστερ και βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του Κέπα Αριθαμπαλάγα από την Τσέλσι.

Οι Gunners έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με τον Ισπανό τερματοφύλακα, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε παραχωρηθεί από τους Μπλε ως δανεικός στη Μπόρνμουθ.

Το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι η ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς που υπάρχει στο συμβόλαιό του ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ, με τον Ισπανό γκολκίπερ να προβάρει ήδη τα κόκκινα της Άρσεναλ.

