Η Άρσεναλ αποχαιρετά 17 ποδοσφαιριστές, σε μια μαζική ανανέωση του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν. Ανάμεσά τους ο Ζορζίνιο, ο Τίρνεϊ.

Η Άρσεναλ αποχαιρέτησε 17 ποδοσφαιριστές. Στο πρώτο μίνι μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού , οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν επίσημα την αποχώρηση των παικτών από το ρόστερ τους, προχωρώντας σε...δραστικό ξεκαθάρισμα ενόψει της νέας σεζόν.

Στη λίστα των αποχωρήσεων βρίσκονται και ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στο κλαμπ. Πιο ηχηρή, αυτή του Ζορζίνιο, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Φλαμένγκο, για να συνεχίσει στην πατρίδα του ως ελεύθερος.

Στο ίδιο μοτίβο και ο Κίραν Τίρνεϊ, ο οποίος επίσης αποχωρεί, ενώ οι Ραχίμ Στέρλινγκ και Νέτο επιστρέφουν σε Τσέλσι και Μπόρνμουθ αντίστοιχα, μετά το τέλος των δανεισμών τους.

Πέρα από τα «μεγάλα» ονόματα, η Άρσεναλ αποχαιρετά και παίκτες από τις Ακαδημίες της, όπως οι Μπάτλερ-Ογιεντέτζι, Κουτσίνσκι, Οκόνκουο και Ουλάντ Μ’Χαντ, κλείνοντας τον κύκλο τους στον σύλλογο χωρίς να έχουν προλάβει να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα.

