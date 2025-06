Καθόλου απίθανη δεν είναι η αποχώρηση του Χέουνγκ Μιν Σον από την Τότεναμ, με το συμβόλαιό του να λήγει το επόμενο καλοκαίρι και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία να τον.. ορέγονται.

Έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας του στην Τότεναμ, ο Χέουνγκ Μιν Σον θα μπορούσε να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα στην οποία αναδείχθηκε και λατρεύτηκε.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει σε ρεπορτάζ της η «Telegraph», καθώς ομάδες από τη Σαουδική Αραβία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Νοτιοκορεάτη, ενώ το συμβόλαιό του με τους Λονδρέζους λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Αναμφίβολα ένας από τους καλύτερους παίκτες της Τότεναμ την τελευταία δεκαετία, ο Σον είναι ο αρχηγός της από τον Αύγουστο του 2023 και κατέκτησε πρόσφατα το Europa League απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πριν από μερικούς μήνες, οι Spurs είχαν ενεργοποιήσει την οψιόν του 32χρονου εξτρέμ επεκτείνοντας τη συνεργασία τους έως το 2026. Πλέον όμως, δεν είναι καθόλου απίθανο η Τότεναμ να δεχθεί κάποια παχυλή πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, εφόσον αυτή έρθει, προκειμένου να μην τον... χάσουν χωρίς αντίτιμο.

🚨🇰🇷 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Son Heung-min (32) could leave Tottenham this summer. 👋



He is a target for Saudi Pro League teams, reports @TeleFootball. 🇸🇦 pic.twitter.com/TpWKJzUs7E