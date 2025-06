Στη λίστα της Τσέλσι βρίσκεται ο Μάικ Μενιάν με τους Μπλε να βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με τη Μίλαν για την απόκτηση του Γάλλου τερματοφύλακα, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Η Τσέλσι θέλει να «φρεσκάρει» το ρόστερ της και η θέση του τερματοφύλακα είναι μία που... πονάει τους Μπλε, κυρίως λόγω της αστάθειας του βασικού γκολκίπερ της ομάδας, Ρόμπερτ Σάντσεθ.

Για τον λόγο αυτό, οι Μπλε έχουν «σταμπάρει» τον Μάικ Μενιάν του οποίου το συμβόλαιο με τη Μίλαν λήγει το καλοκαίρι του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με το «Sky Sports», η Τσέλσι έχει έρθει ήδη σε συζητήσεις με τους Ροσονέρι για την απόκτηση του Γάλλου τερματοφύλακα που μέχρι στιγμής δεν έχει ανανεώσει τη συνεργασία του με την ομάδα.

🚨🔵 More on Mike Maignan and Chelsea exclusive story.



Understand contacts have started also with Enzo Maresca appreciating the French goalkeeper as ideal option for his tactical approach.



Chelsea are on it, and the manager has approved Maignan as a key target. pic.twitter.com/q2C8XxRLdU