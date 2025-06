Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπρούνο Φερνάντες απέρριψε πρόταση-μαμούθ της Αλ Χιλάλ διότι θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη.

Το BBC είχε μεταδώσει ότι ο Μπρούνο Φερνάντες σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ. Ο φωτογραφικός φακός μάλιστα είχε συλάβει τον Πορτογάλο να βρίσκεται σε δείπνο με ατζέντη της ομάδας, κάτι που έδωσε επιπλέον... τροφή σε αυτά τα δημοσιεύματα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ωστόσο, αποκάλυψε ότι οι φήμες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς ο 30χρονος μέσος έχει ήδη απορρίψει πρόταση από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μάλιστα ήταν εξαιρετικά συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.

Επιθυμία του ίδιου είναι να συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο, επομένως η Saudi Pro League είναι εκτός των πλάνων του μέχρι στιγμής.

Όσον αφορά το μέλλον του στους Κόκκινους Διαβόλους, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει δηλώσει πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει μέχρι να τον διώξουν, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2027.

🚨💣 EXCLUSIVE: Bruno Fernandes has REJECTED Al Hilal proposal. ❌🇸🇦



Despite crazy contract proposal from the Saudi Pro League club, Bruno Fernandes wants to continue playing football in Europe.



Man United captain wants to play at top level in Europe. Decision made. pic.twitter.com/7liKWOHETs