Την αποχώρηση τριών ποδοσφαιριστών και του Βέρνερ που έληξε ο δανεισμός του, ανακοίνωσε η Τότεναμ, με τον Σέρχιο Ρεγκιλόν που «έπαιξε» για ΑΕΚ να είναι ένας εξ' αυτών.

Τέσσερις αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (31/5) η Τότεναμ, με το ελληνικό στοιχείο να... υπάρχει, καθώς ο ένας εξ' αυτών είναι ο αριστερός μπακ Σέρχιο Ρεγκιλόν, που είχε ακουστεί στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Φρέισερ Φόστερ, Άλφι Γουάιτμαν είναι οι άλλοι δυο των οποίων τα συμβόλαια λύθηκαν, ενώ οι «Σπερς» ενημέρωσαν πως ο Τίμο Βέρνερ επιστρέφει στη Λειψία, αφού εκπνέει ο δανεισμός του στον αγγλικό σύλλογο.

Όσον αφορά τον Ρεγκιλόν, αρκετές ομάδες έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του, με τον ίδιο πάντως να μην έχει αγωνιστικό ρυθμό, καθώς αγωνίστηκε μόλις 6 φορές φέτος υπό τις οδηγίες του Άγγελου Ποστέκογλου.

We can confirm the departures of Fraser Forster, Sergio Reguilon and Alfie Whiteman following the conclusion of their contracts, while Timo Werner departs following the conclusion of his loan spell.



