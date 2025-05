Ο αμυντικός της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να δώσει λίγη χαρά σε παιδιά στην Ινδία, με ένα εξ' αυτών να προσπαθεί να...εκθέσει τον Άγγλο.

Η περιοδεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Ασία δεν έχει μόνο απογοητεύσεις, όπως η ήττα με 1-0 από την ASEAN All Stars, στο πλαίσιο αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού.

Οι ποδοσφαιριστές του Ρούμπεν Αμορίμ λίγο πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές φροντίζουν να χαρίσουν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους, κατά την παραμονή τους στην Ινδία. Μάλιστα, ο Χάρι Μαγκουάιρ προέβη σε μια όμορφη κίνηση, αφού αποφάσισε να παίξει μπάλα στο δρόμο, μαζί με μερικά παιδάκια.

Ωστόσο, ένα εξ' αυτών μάλλον θέλησε να γίνει viral, αφού προσπάθησε να κάνει «ποδιά» στον υψηλόσωμο Άγγλο στόπερ, με το σχετικό στιγμιότυπο να κυκλοφορεί στα social media.

Harry Maguire took time out of his day to play football with the local children in India while on tour with Man United 👏🇮🇳



The kid even tried to nutmeg the defender 😂 pic.twitter.com/2BpGZT0hvt