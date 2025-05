Σε προφορική συμφωνία με τον Μίλος Κέρκεζ για το αριστερό άκρο της άμυνας φέρεται να έχει καταλήξει η Λίβερπουλ, η οποία βρίσκεται σε επαφές με τη Μπόρνμουθ για να κλείσει το deal.

Πάνω σε πολλαπλά μεταγραφικά μέτωπα δουλεύει η Λίβερπουλ και δεν έχει προλάβει να μπει καν ο Ιούνιος! Γερεμί Φρίμπονγκ και Φλόριαν Βιρτζ φέρεται να βρίσκονται σε συμφωνία με τους Reds για μεταγραφή το καλοκαίρι και σειρά παίρνει η περίπτωση του Μίλος Κέρκεζ.

Η διοίκηση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ μοιάζει αποφασισμένη να ενισχύσει τον Άρνε Σλοτ με δυνατές προσθήκες σε επιθετική και αμυντική γραμμή, με τον Ούγγρο αριστερό μπακ της Μπόρνμουθ να παίρνει σειρά στη λίστα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κέρκεζ έχει πει ήδη το «ναι» στην πρόταση της Λίβερπουλ, η οποία πλέον βρίσκεται σε επαφές με τη Μπόρνμουθ ώστε να ολοκληρώσει το deal το συντομότερο δυνατό.

Την ίδια στιγμή οι Reds «τρέχουν» παράλληλα και την πολύκροτη υπόθεση του περιζήτητου Φλόριαν Βιρτζ κι όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται για τριπλό μεταγραφικό χτύπημα από το.... καλημέρα του καλοκαιριού!

🚨 Understand Milos Kerkez has already said yes to Liverpool project, no issues on personal terms.



Club to club talks underway with Liverpool also busy on Florian Wirtz deal but in regular contact with Bournemouth.



Deal absolutely on. 🔛🇭🇺 pic.twitter.com/j89F8ERejE