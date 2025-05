Συγκλονίζει άσος της Νιούκαστλ: «Έκλαιγα μέχρι να κοιμηθώ, σκεφτόμουν την αυτοκτονία»

Μια συγκλονιστική εξομολόγηση έκανε ο Γουίλσον, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής του. Ο επιθετικός της Νιούκαστλ μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε μεγαλώνοντας και παραδέχτηκε πως έφτασε σε σημείο να σκέφτεται ακόμη και την αυτοκτονία.

Μια ανθρώπινη πλευρά που ελάχιστοι γνώριζαν αποκάλυψε ο Κάλουμ Γουίλσον . Ο επιθετικός της Νιούκαστλ μίλησε χωρίς φίλτρα στο podcast High Performance, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας στην Αγγλία, και περιέγραψε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες τις δυσκολίες που βίωσε μεγαλώνοντας.

Callum Wilson bravely opens up about his struggles with mental health & his attempt to take his own life at just 12. A reminder that mental health can affect anyone. Please reach out if you need to talk.



