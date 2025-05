Μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, το «Ανφιλντ» φόρεσε τα καλά του και γιόρτασε την κατάκτηση της Premier League με την κούπα να υψώνεται στον ουρανό του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ σήκωσε το τρόπαιο της Premier League στον ουρανό του Μέρσεϊσαϊντ κι έδωσε το σύνθημα για έξαλλους πανηγυρισμούς σε όλο το μήκος του «Άνφιλντ».

Μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, οι παίκτες του Άρνε Σλοτ πήραν για πρώτη φορά στα χέρια τους την κούπα στην απονομή της Λίβερπουλ, την ώρα που οι οπαδοί των Reds είχαν στήσει κόκκινο πάρτι στις εξέδρες.

Το 2020 άλλωστε οι οπαδοί της είχαν στερηθεί τη χαρά της φιέστας λόγω των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στα γήπεδα επί εποχής Covid-19, αλλά φέτος ξέσπασαν και το γιόρτασαν με την ψυχή τους.

Παρών το «Άνφιλντ» μάλιστα ήταν και ο θρυλικός προπονητής των Reds, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια στιγμή και είχε την ευκαιρία να δει τους πρώην ποδοσφαιριστές του να γεύονται ξανά το νέκταρ του τίτλου της Premier League...

❤️🏟️ Jurgen Klopp, back at Anfield for title day! pic.twitter.com/Vt9XHAkZG2

Ξεχωριστό ρόλο στους πανηγυρισμούς των παικτών του Σλοτ είχε και ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος... λούστηκε με σαμπάνια στα αποδυτήρια μετά το φινάλε του αγώνα.

Liverpool lift the Premier League trophy once again 🏆🔴 pic.twitter.com/oeCD3z9eUt