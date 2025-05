Οι άνθρωποι της Σέφιλντ δεν ξεχνούν στιγμή τον αδικοχαμένο Τζόρτζ Μπάλντοκ, τον οποίο θα «έχουν μαζί τους» στο μεγάλο ματς ανόδου στην Premier League με αντίπαλο τη Σάντερλαντ.

Ακόμη μια σπουδαία κίνηση από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ! Οι «λεπίδες» αγωνίζονται σήμερα (24/5, 17:01) στον τελικό ανόδου για την Premier League με αντίπαλο τη Σάντερλαντ, το περίφημο παιχνίδι των 220 εκατ. λιρών.

Πέρα από την υποστήριξη χιλιάδων φιλάθλων της που θα βρεθούν στις κερκίδες του Wembley, η Σέφιλντ θα έχει «μαζί της» και τον Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Οι υπεύθυνοι του συλλόγου φρόντισαν για ακόμη μια φορά να δείξουν πως δεν ξεχνούν τον αδικοχαμένο μπακ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου του 2024, σκορπίζοντας παγκόσμια θλίψη. Σε μια συγκινητική κίνηση λοιπόν, τοποθέτησαν φανέλες του Μπάλντοκ με το νούμερο «2» στα αποδυτήρια του γηπέδου, με τη φράση «Και εδώ μαζί μας, όπου πάμε» να συνοδεύει την ανάρτηση...

Here with us, everywhere we go. 💫 pic.twitter.com/wFTorx4v7d