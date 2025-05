Οι «Reds» ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα μπορούσε να λείπει από τη φιέστα.

Η μεγάλη ημέρα για τους φίλους της Λίβερπουλ πλησιάζει, καθώς το βράδυ της Κυριακής (25/5) ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ θα σηκώσει ψηλά το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, μετά το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας για την τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Το σύνολο του Άρνε Σλοτ κυριάρχησε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν στο Νησί, και, παρά τις δυσκολίες της «επόμενης ημέρας» από την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ, «κλείδωσε» από νωρίς τον 20ο τίτλο, φτάνοντας σε κατακτήσεις και τη μεγάλη αντίπαλο, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το πιο σημαντικό όμως είναι πως οι φίλοι της ομάδας και όλος ο οργανισμός θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν στο «Άνφιλντ», κάτι που δε συνέβη τη σεζόν 2019-2020, αφού η πανδημία του κορονοϊού δεν επέτρεπε παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

Η γιορτή αναμένεται μεγάλη και από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο άνθρωπος που αναμόρφωσε τον σύλλογο. Ο Γιούργκεν Κλοπ θα δώσει το «παρών» την Κυριακή (όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος), και σίγουρα και ο ίδιος θα πανηγυρίσει με την ψυχή του την επιτυχία της ομάδας.

“Let’s have the best weekend of our lives, so far!” ✨



A special message from Jürgen Klopp 🗣️ @LFCFoundation pic.twitter.com/n0bpMK91bc