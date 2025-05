Κλοπ για Άρνολντ: «Άκουσα τις αποδοκιμασίες και έκλεισα την τηλεόραση, αυτό δεν είμαστε εμείς!»

Την απογοήτευσή του για τις αποδοκιμασίες εις βάρος του Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ δήλωσε ο Γίουργκεν Κλοπ, με τον Γερμανό να εξηγεί πως άλλαξε κανάλι μετά από αυτή την κίνηση των φίλων της Λίβερπουλ.

Πλήρης απογοήτευση για τον Γιούργκεν Κλοπ η στάση των φιλάθλων της Λίβερπουλ προς τον Τρέντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος αποχωρεί για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός τεχνικός σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στον Άγγλο μπακ, που ετοιμάζει βαλίτσες για Μαδρίτη μετά το πέρας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Κλοπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο Άρνολντ εξελίχθηκε σε world class ποδοσφαιριστή, αρχικά εξήγησε πως πράγματι είναι και εκείνος απογοητευμένος με την απόφαση του 26χρονου να αποχωρήσει, χωρίς όμως να ξεχνάει την προσφορά του στον σύλλογο.

Πέραν αυτού, τόνισε πως όταν άκουσε τις αποδοκιμασίες εις βάρος του Άρνολντ άλλαξε κανάλι, καθώς αυτό που άκουγε «δεν είμαστε εμείς», αναφερόμενος προφανώς στους φίλους της Λίβερπουλ.

🚨 Jurgen Klopp on Trent Alexander-Arnold: “I’m not saying don’t be disappointed he’s leaving… but don’t forget what he’s done for the club”.



“I heard the booing and switched off my TV. I couldn’t have been more disappointed. This isn’t us”. pic.twitter.com/Fx5uDofVeG