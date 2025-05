Σύμφωνα με ρεπορτάζ της A Bola, οι «κανονιέρηδες» είναι έτοιμοι να προσφέρουν ένα πλουσιπάροχο συμβόλαιο στον Βίκτορ Γιόκερες, προκειμένου να τον πείσουν να μετακομίσει στο «Έμιρεϊτς».

Το «σκληρό» πόκερ για την απόκτηση του Βίκτορ Γιόκερες καλά κραττεί. Ο Σουηδός στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που με 38 γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα την οδηγεί στην κατάκτηση του, είναι από τους πλέον περιζήτητους στην θέση του.

Κορυφαία κλαμπ όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, η Άρσεναλ και άλλα, θέλουν να αποσπάσουν την υπογραφή του 26χρονου επιθετικού, που στο σύνολο των διοργανώσεων φέτος έχει βρει δίχτυα 52 φορές σε 50 αναμετρήσεις! Φαίνεται όμως πως οι «κανονιέρηδες» είναι αποφασισμένοι να τον κάνουν δικό τους. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από ρεπορτάζ της A Bola, η οποία αναφέρει πως η ομάδα του Αρτέτα προσφέρεται να του δώσει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 8.3 εκατ. ευρώ!

