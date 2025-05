Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει πρόταση-μαμούθ για τον Τιτζάνι Ράιντερς, όμως η Μίλαν αξιώνει περισσότερα από 70 εκατομμύρια για τον Ολλανδό.

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο τον Τιτζάνι Ρέιντερς της Μίλαν, όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά στην περίπτωσή του. Οι Ροσονέρι ζητούν ένα ποσό που ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, βάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά για τον Ολλανδό μέσο.

Η Μίλαν έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να αφήσει τον 26χρονο να φύγει αν το ποσό δεν είναι ικανό σπάσει το ρεκόρ πώλησης του Σάντρο Τονάλι στη Νιούκαστλ. Οι Citizens από την πλευρά τους, βλέπουν τον Ρέιντερς ως πιθανό διάδοχο του Κέβιν Ντε Μπρόινε και σκέφτεται να καταθέσει άμεσα επίσημη πρόταση ύψους 50-60 εκατομμυρίων, κάτι που δεν καλύπτει τις απαιτήσεις των Ιταλών.

Ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, καθώς πρόσφατα ανανέωσε, γεγονός που δίνει μία έξτρα διαπραγματευτική ισχύ στη Μίλαν. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Σίτι θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση για να προσθέσει στο δυναμικό της τον παίκτη, ο οποίος είναι υπερ-πολύτιμος στους Ροσονέρι αυτή τη στιγμή.

🚨🔵 Manchester City will submit a formal, opening bid to AC Milan for Tijjani Reijnders in the upcoming weeks.



Reijnders wants to focus on final games of the season with Milan and Man City respect that; then bid will follow next as he’s the main target at #8. pic.twitter.com/KbxstJIpcA