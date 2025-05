Χαλάρωση, φαγητό, βουτιές και... πάρτι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των παικτών της Λίβερπουλ στο Ντουμπάι, προτού επιστρέψουν στην Αγγλία για τα εναπομείναντα ματς της σεζόν.

Μπορεί να έχουν απομείνει δύο αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της Premier League, όμως η Λίβερπουλ έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο και οι παίκτες της βρήκαν ευκαιρία για χαλάρωση και... πάρτι μακριά από την Αγγλία!

Απελευθερωμένοι από κάθε άγχος, οι Reds βρίσκονται ήδη στο Ντουμπάι όπου θα περάσουν μέσα στα λούσα τις επόμενες ημέρες απολαμβάνοντας τον κόπο των προσπαθειών τους. Οι παίκτες φιλοξενούνται σε ένα από τα πιο πολυτελή θέρετρα στον κόσμο, το «Atlantis The Royal», και απέχει περίπου 130 χιλιόμετρα από το Άμπου Ντάμπι που ετοιμάζεται για το Final Four της EuroLeague, εκεί όπου θα βρεθούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.

Με θέα τον Περσικό Κόλπο, οι παίκτες της Λίβερπουλ -μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Τσιμίκας- έχουν την ευκαιρία να γευτούν εκλεκτά πιάτα πάνω σε υπερπολυτελή γιοτ, με τα... μαγιώ και τις σαγιονάρες να έχουν πάρει τη θέση της ποδοσφαιρικής «περιβολής».

Αρκετά χιλιόμετρα μακριά βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες και ο Άρνε Σλοτ που είναι ήδη πρωταθλητής Αγγλίας μετά από τους πρώτους του μήνες στο σύλλογο. Ο Ολλανδός τεχνικός βρέθηκε στην Ίμπιζα όπου απολαμβάνει με τη σειρά του την... χλιδή διασκεδάζοντας σε γνωστό μαγαζί που κατέχει ο αδερφός του Γκάρι Λίνεκερ! Φυσικά, το «We Are The Champions» δεν θα μπορούσε να λείψει από το ρεπερτόριο, ενώ ο ίδιος ο Σλοτ ανέλαβε χρέη DJ.

