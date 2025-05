Η Λίβερπουλ όρισε το πόσο που απαιτεί για να παραχωρήσει τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ στην Ρεάλ Μαδρίτης πριν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ διανύει τις τελευταίες του μέρες στην Λίβερπουλ, αφού ο ίδιος ανακοίνωσε στις αρχές του μήνα πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι, οπότε και ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του, από την ομάδα.

Μπορεί να μην αποκάλυψε τον επόμενο προορισμό του, αλλά όλα τα ρεπορτάζ συμφωνούν πως αυτός θα είναι στην Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία έχει υπάρξει συμφωνία εδώ και καιρό για πέντε χρόνια.

Οι ιθύνοντες της «Βασίλισσας» όμως δεν έχουν σταματήσει ακόμα να ασχολούνται με το deal, γιατί η οριστική συμφωνία με τον παίκτη μπορεί να επήλθε, όμως αυτή δεν αρκεί για να έρθει ο παίκτης στην ώρα του ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA.

Αυτό γιατί το συμβόλαιό του με τους «Ρεντς» ολοκληρώνεται τις 30 Ιουνίου του 2025, δηλαδή 14 ημέρες μετά την έναρξη της διοργάνωσης. Οι Μαδριλένοι θέλουν ο Άγγλος δεξιός μπακ να είναι «παρών» με την ομάδα στην διοργάνωση αυτή και γι' αυτό έχουν σκοπό να διαπραγματευτούν με την Λίβερπουλ ένα ποσό για να τον πάρουν νωρίτερα στην Μαδρίτη.

🚨 Real Madrid are close to announcing the signing of Trent Alexander-Arnold.



Liverpool are demanding a compensation fee of £840,000 in order for him to play in the Club World Cup.



(Source: @ESPNFC) pic.twitter.com/pVXBBT3xUs