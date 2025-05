Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να ενισχυθεί το καλοκαίρι στη μεσαία γραμμή κι έκανε κρούση στη Μίλαν για την απόκτηση του 26χρονου Ολλανδού χαφ, Τιτζανί Ρέιντερς.

Σε πολλαπλά μέτωπα κινείται η Μάντσεστερ Σίτι στο μεταγραφικό παζάρι. Τη στιγμή που οι Citizens έχουν ανοίξει κύκλο επαφών με τον Φλοριάν Βιρτζ για το «μπαμ» του καλοκαιριού, παράλληλα κινούνται και για την απόκτηση του Τιτζανί Ρέιντερς από τη Μίλαν.

Σύμφωνα με το «Athletic» οι Άγγλοι έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Μίλαν για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις κι εκφράζουν αισιοδοξία για την αίσια έκβαση της υπόθεσης.

Αν και οι συζητήσεις είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και δεν έχει υπάρξει επίσημη πρόταση, στο Μάντσεστερ θεωρούν πως δεν θα προκύψει πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το deal.

Όπως συμπληρώνει το δημοσίευμα η απόκτηση του Ρέιντερς δεν σχετίζεται με τις υποθέσεις των Βιρτζ και Γκιμπς-Γουάιτ, καθώς ανεξάρτητα από τις άλλες δυο περιπτώσεις οι Citizens επιθυμούν διακαώς την προσθήκη ενός κεντρικού χαφ.

Ο 26χρονος δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Μίλαν με διάρκειας 2030, το οποίο υπέγραψε νωρίτερα μέσα σε στη σεζόν. Πέρα από βασικό κομμάτι στο «παζλ» της Μίλαν, έχει καταγράψει και 22 συμμετοχές με τη φανέλα της Ολλανδίας.

🚨 Manchester City have contacted AC Milan to express interest in signing Tijjani Reijnders. Talks at early stage + no formal offer yet but #MCFC hope agreement will be reached to buy 26yo #ACMilan midfielder this summer. W/ @JamesHorncastle @TheAthleticFC https://t.co/4kF3xHHu7P