Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρουσιάζεται ως ο πιθανότερος προορισμός για τον Λίαμ Ντέλαπ της υποβιβασμένης Ίπσουιτς, με την έκβαση του τελικού του Europa League πάντως να αποτελεί... ζήτημα για τον 22χρονο φορ.

Εάν κάποιος μπορεί να διασωθεί από την φετινή πορεία της Ίπσουιτς, η οποία μερικούς μήνες μετά την άνοδό της στην Premier League υποβιβάζεται ξανά στην Championship, αυτός δεν είναι άλλος από τον Λίαμ Ντέλαπ.

Ο 22χρονος επιθετικός των Tractor Boys που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ερχόμενος από την Μάντσεστερ Σίτι, είναι δεδομένο ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας του να σωθεί σκοράροντας 12 γκολ σε 35 εμφανίσεις.

Κι αν κάτι άλλο θεωρείται ως δεδομένο, αυτό είναι η αποχώρησή του από την Ίπσουιτς. Πολύ δύσκολα ο σύλλογος θα καταφέρει να τον κρατήσει και ήδη από το φθινόπωρο ο Ντέλαπ είναι... περιζήτητος στο Νησί. Σύμφωνα με το «Sky Sports» μάλιστα, αποτελεί στόχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -όπως επίσης των Τσέλσι και Νιούκαστλ- με τους Κόκκινους Διαβόλους να έχουν το πάνω χέρι για την απόκτησή του.

Ο ίδιος είναι θετικός σε μία ενδεχόμενη μετακόμιση στο «Ολντ Τράφορντ» το ερχόμενο καλοκαίρι, ωστόσο η τελική του απόφαση θα καθοριστεί από το εάν η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ νικήσει την Τότεναμ στον τελικό του Europa League προκειμένου να βρεθεί στο Champions League της επόμενης σεζόν.

BREAKING: Man Utd are believed to be in pole position to sign Ipswich striker Liam Delap 🚨



Sky Sports News understands the player would be happy to move to Old Trafford this summer 🔴 pic.twitter.com/FvdGMXgiBs