Με το ένα πόδι μακριά από τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Ροντρίγκο, ο οποίος έχει τραβήξει την προσοχή της Άρσεναλ που θέλει να τον κάνει δικό της το προσεχές καλοκαίρι.

Το πλάνο της επόμενης ημέρας σχεδιάζουν στην Άρσεναλ μετά από μία σεζόν που φτάνει στην ολοκλήρωσή της και θα την αφήσει ξανά με άδεια χέρια.

Οι Gunners φαίνεται πως υπό τον νέο αθλητικό διευθυντή, Αντρέα Μπέρτα, θα μπουν δυναμικά στο μεταγραφικό «παζάρι» το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο σύλλογος έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ για να κάνει δικό της τον Μαρτίν Θουμπιμέντι, ο οποίος ετοιμάζεται βαλίτσες για «Έμιρεϊτς».

Σύμφωνα με την «AS», η Άρσεναλ έχει στρέψει και πάλι τα μάτια της προς την αγορά της La Liga εκδηλώνοντας έντονο και μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκο που έχει... τάσεις φυγής από τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν μέσα στους επόμενους μήνες, παρότι το συμβόλαιό του λήγει το 2028.

