Τις διαφημιστικές πινακίδες του «Stadium of Light» αποφάσισε να... επιστρατεύσει το προσωπικό του γηπέδου της Σάντερλαντ για να εμποδίσει την Κόβεντρι του Λάμπαρντ να ταξιδέψει στο «Γουέμπλεϊ».

Η Σάντερλαντ διεκδικεί την άνοδο στην Premier League μέσω του τελικού των play offs της Championhsip στο θρυλικό «Γουέμπλεϊ», εκεί όπου βρίσκεται ήδη η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ περιμένοντας την αντίπαλό της.

Που θα προκύψει από το αποτέλεσμα του αποψινού ζευγαριού μεταξύ Σάντερλαντ και Κόβεντρι (13/05, 22:00), με τις Μαυρόγατες να έχουν τον πρώτο λόγο μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι θέλουν τόσο πολύ να βρεθούν 90 λεπτά μακριά από την μεγάλη κατηγορία που οι άνθρωποί της είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να διασφαλίσουν την θετική έκβαση της ρεβάνς.

Το προσωπικό του «Stadium of Light», όπου αναμένεται να γίνει sold out, αφιέρωσε την χθεσινή ημέρα στην μετακίνηση των διαφημιστικών πινακίδων καθ' όλο το μήκος του γηπέδου κατά δύο μέτρα πιο κοντά τις γραμμές του πλαγίου άουτ. Ο λόγος που θέλουν για... συμμάχους τους τις πινακίδες δεν είναι άλλος από το να δώσουν όσο το δυνατόν λιγότερο διαθέσιμο χώρο στους παίκτες της ομάδας του Φρανκ Λάμπαρντ για τις μακρινές εκτελέσεις πλαγίων.

Sunderland ground staff spent all day yesterday moving their advertising boards in by two metres at the Stadium of Light ahead of tonight's play-off second leg against Coventry 👀



The Sky Blues have scored more headers & more goals from crosses than any other team in the Premier… pic.twitter.com/6ZvQYY1uPd