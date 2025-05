Κόσμος και παίκτες των «Blades» δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Τζόρτζ Μπάλντοκ, τιμώντας τη μνήμη του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα με την Μπρίστολ, που έφερε τη Σέφιλντ στον τελικό ανόδου της Premier League.

«Ράγισαν καρδιές» το βράδυ της Δευτέρας (12/5) στο «Μπράμαλ Λέιν» τόσο πριν, όσο και μετά το πέρας της αναμέτρησης μεταξύ της Σέφινλτ Γιουνάιτεντ και της Μπρίστολ Σίτι. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-0 και με το συνολικό 6-0 πήραν την πρόκριση για τον «τελικό των εκατομμυρίων», όπως είναι ευρέως γνωστός ο τελικός ανόδου στην Premier League. Κανείς όμως δεν ξέχασε το αδικοχαμένο Τζόρτζ Μπάλντοκ.

Πριν τη σέντρα του ματς, ένα μεγάλο πανό με την επιγραφή «Once a Blade, always a Blade» και τη φωτογραφία του Μπάλντοκ απλώθηκε στην εξέδρα των γηπεδούχων, σε μια άκρως συγκινητική στιγμή.

'He's with us, he'd have enjoyed that performance tonight.'



Watch: @SheffieldUnited Head Coach on paying tribute to the late George Baldock during and after the game.

Κατά την διάρκεια του αγώνα και συγκεκριμένα μετά το 2-0 του Χάμερ, όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο και τραγούδησε το «Starman», το... άσμα που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον Μπάλντοκ, σε μια άκρως φορτισμένη συγκινησιακά στιγμή.

Emotional moment at Bramall Lane after Sheffield United's second goal, when the home fans joined together to belt out the song of the late George Baldock

Όμως και μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Κρις Γουάιλντερ χάρισαν ακόμη μια συγκινητική στιγμή, περπατώντας στον αγωνιστικό χώρο με μια ελληνική σημαία, η οποία έφερε πάνω της το παρατσούκλι του Μπάλντοκ, «Starman», καθώς και τον αριθμό της φανέλας του, το νούμερο 2.