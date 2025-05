Οι «Reds» έχουν εξετάσει ενδελεχώς την περίπτωση του άσου της Λεβερκούζεν και φέρεται να έχουν αποφασίσει να κινηθούν για την απόκτησή του, ώστε να αντικαταστήσει τον Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Σε ρυθμούς μεταγραφικού παζαριού κινούνται ήδη οι άνθρωποι της Λίβερπουλ. Μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του Τρέντ Αλεξάντερ- Άρνολντ, ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ αναμενόμενα ασχολείται με το ποιος θα αντικαταστήσει τον Άγγλο δεξιό μπακ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι «Reds» φέρονται να έχουν καταλήξει στην περίπτωση του Ζέρεμι Φρίμπονγκ. Ο δεξιός οπισθοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν ξεχωρίζει τα τελευταία χρόνια στην θέση του, και, όπως αναφέρει ο Γερμανός δημοσιογράφος, πληροί τα κριτήρια των ανθρώπων της Λίβερπουλ, όντας στην κορυφή της λίστας τους.

🚨🔴 Understand Liverpool are seriously pursuing Jeremie #Frimpong. Advanced talks have already taken place.



Following detailed analysis and due to his availability, he is currently one of the top options for #LFC to potentially replace Trent Alexander-Arnold.



