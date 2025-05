Τα 29 χρόνια ζωής έκλεισε σήμερα (12/5) ο Κώστας Τσιμίκας, με την Λίβερπουλ να του εύχεται μέσω μιας σειράς φωτογραφιών που δείχνουν την πορεία του με τη φανέλα των ''Reds''.

Ημέρα γενεθλίων είναι η σημερινή (12/5) για τον Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας άσος έσβησε 29 κεράκια, όντας μέλος της πρωταθλήτριας (για 20η φορά στην ιστορία της) Λίβερπουλ, σε μια αρκετά καλή σεζόν και σε προσωπικό επίπεδο, έχοντας «γράψει» 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μοιράζοντας και 2 ασίστ.

Στο... γιορτινό αυτό κλίμα φυσικά μπήκε η Λίβερπουλ, η οποία με μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζουν την πορεία του ''Greek Scouser'' ανά τα χρόνια στο Νησί, θέλησε να του ευχηθεί.

The Greek Scouser through the years 📸🔴 pic.twitter.com/kHOENJQtgY