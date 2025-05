Αμορίμ για το μέλλον του: ''Αν ξεκινήσουμε έτσι και τη νέα σεζόν, θα πρέπει να αφήσουμε χώρο για άλλους''

''Βόμβα'' αναφορικά με το μέλλον του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έριξε ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά τη νέα ήττα των ''κόκκινων διαβόλων'' στο πρωτάθλημα, τονίζοντας πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του συλλόγου.

Την 17η ήττα της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο σε επίπεδο Premier League υπέστη την Κυριακή (11/5) η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είδε την Γουέστ Χαμ να φεύγει με 2-0 από το ''Όλντ Τράφορντ'' και να γίνεται η 9η ομάδα που περνάει με διπλό από την έδρα της.

Οι ''κόκκινοι διάβολοι'' που μετρούν μόλις 4 νίκες στο πρωτάθλημα από την αρχή του 2025, βρίσκονται στην 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο Νησί και, παρά την σπουδαία πρόκριση στον τελικό του Europa League, η κατάσταση στο εσωτερικό του συλλόγου παραμένει τραγική.

Σε αυτό το επίπεδο κινήθηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ, στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας του αγώνα με τα ''Σφυριά''. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θέλησε να αναφερθεί στους ποδοσφαιριστές του, αλλά μίλησε για τον ίδιο και την κουλτούρα της ομάδας.

Ruben Amorim has suggested Manchester United should appoint a new head coach if he is not capable of changing the “culture” at the club next season.



Amorim, who was appointed at Old Trafford in November, said United had to be “strong and brave” in the summer transfer window and… pic.twitter.com/BZUGCQ6NqH