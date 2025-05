Πρωταγωνιστής σε ένα σουρεάλ περιστατικό ο Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος τη στιγμή που ο ρέφερι του αγώνα σωριάστηκε στο έδαφος πήρε τη σφυρίχτρα του για να διακοπεί το παιχνίδι.

Έκλεψε την παράσταση ο Τζέιμι Βάρντι στον αγώνα της Λέστερ απέναντι στη Σαουθάμπτον. Αυτή τη φορά ωστόσο όχι για κάποιο εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε, αλλά για ένα... σουρεάλ περιστατικό όπου τον βρήκε για μερικά δευτερόλεπτα σε ρόλο διαιτητή!

Συγκεκριμένα στο 17΄του αγώνα ο ρέφερι της αναμέτρησης, Ντέιβιντ Γουέμπ, τραυματίστηκε και σωριάστηκε στο έδαφος, με τον Βάρντι να μην χάνει χρόνο και να παίρνει τη σφυρίχτρα του για να σταματήσει το παιχνίδι και να δοθούν οι πρώτες βοήθειες προς τον διαιτητή.

Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να γίνει viral στα social media, με πολλούς να τονίζουν πως η παρουσία του Άγγλου στράικερ θα λείψει από τον κόσμο της Premier League.

After referee David Webb went down with an injury, Jamie Vardy blew his whistle to stop play so he could get assistance 👏 pic.twitter.com/ZUsB2fL0Dq