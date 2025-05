20/20 μετράει η Τότεναμ στα τελευταία 20 εντός έδρας ευρωπαικά ματς που έχει δώσει σε όλες τις ευρωπαικές διοργανώσεις.

Μπορεί η Τότεναμ να διανύει μία από τις χειρότερες της σεζόν στη Premier League, ισοφαρίζοντας την επίδοση με 19 ήττες και 4 αγώνες να απομένουν, κάτι που έχει ξανασυμβεί άλλες δύο φορές το 2003/04 τερματίζοντας 14η και το 1993/1994 τερματίζοντας 15η. Στην Ευρώπη όμως η ιστορία είναι αλλιώς.

Πέρα από το γεγονός πως είναι δύο νίκες μακριά από την κατάκτηση του Europa League και την απευθείας συμμετοχή τους στη league phase του επόμενου Champions League, οι «Σπερς» τρέχουν ένα μυθικό σερί.

Μετά και την επικράτηση της με 3-1 επί της Μπόντο Γκλιμτ, η λονδρέζικη ομάδα έχει κατορθώσει να είναι 20 ματς αήττητη στα εντός έδρας της ματς σε όλες τις ευρωπαικές διοργανώσεις, (συμπεριλαμβανομένων και των προκριματικών), με ομάδες όπως την Μίλαν, την Άιντραχτ, την Μαρσέιγ, την Σπόρτινγκ και την Ρόμα να μην μπορούν να την νικήσουν.

Με 55 γκολ υπέρ, μόλις 13 κατά και 11/20 με απαραβίαστη εστία το σερί αυτό είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια αήττητο εντός έδρας από οποιαδήποτε άλλη αγγλική ομάδα που έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη αυτή την σεζόν, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Σίτυ με 12 συνεχόμενες εντός έδρας νίκες στο Champions League (Μάρτιος 2022-Μάρτιος 2024)

Including qualifiers, Tottenham are now unbeaten in their last 20 home matches in European competitions.



WWWWWWWWWWWDDWWDWWDW



◉ Goals: 55

◉ Conceded: 13

◉ Clean sheets: 11



