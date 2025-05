Το κοινό της Λίβερπουλ πανηγύρισε ξέφρενα την κατάκτηση της φετινής Premier League, προκαλώντας σεισμικές δονήσεις κοντά στα 2 ρίχτερ κατά τη διάρκεια του ματς με την Τότεναμ!

Η Λίβερπουλ γιορτάζει εδώ και λίγες μέρες την επιστροφή της στον θρόνο της Premier League, την οποία αναμένεται να πανηγυρίσει σύσσωμος ο οργανισμός και η πόλη ακόμα πιο έντονα στη φιέστα που θα λάβει χώρα στις 27 Μαΐου.

Η νίκη με 5-1 επί της Τότεναμ έδωσε το σύνθημα για γλέντι τίτλου στο «Άνφιλντ» το περασμένο Σαββατοκύριακο και οι άνθρωποι των Reds είχαν πάρει τα μέτρα τους, ώστε να καταγράψουν το ντελίριο ενθουσιασμού των οπαδών τους στην κλίμακα... Ρίχτερ!

The power of Anfield ✊



Our clinching of the Premier League title was an actual seismic event, scientific data shows 📈😮‍💨