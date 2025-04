Σε φουλ ρυθμό προπονήσεων με την Μάντσεστερ Σίτι μπήκε ο Ρόδρι που βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης προκειμένου να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων τον ερχόμενο Ιούνιο.

Την πρώτη του ολοκληρωμένη προπόνηση με τους συμπαίκτες του στην Μάντσεστερ Σίτι πραγματοποίησε ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ρόδρι. Ο Ισπανός μέσος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο ντέρμπι με την Άρσεναλ τον περασμένο Σεπτέμβρη, με τη Σίτι να επιβεβαιώνει επίσημα μερικά 24ωρα μετά ότι υπέστη ρήξη χιαστών.

Με το τέλος της σεζόν να πλησιάζει, ο Ρόδρι δίνει αγώνα δρόμου, αλλά το πιο πιθανό είναι να προλάβει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων τον ερχόμενο Ιούνιο, παρά τα τελευταία παιχνίδια της Premier League ή τον τελικό του FA Cup, αν και τίποτα δεν είναι ακόμη σίγουρο.

Manchester City's Ballon d'Or winner Rodri is back in training as he recovers from an ACL injury 🔥 pic.twitter.com/LPjHeDMvP4