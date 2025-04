Σε πρόωρη ανανέωση με τον 19χρόνο Σουηδό Λούκας Μπέργκβαλ προχώρησε η Τότεναμ.

Δύο ημέρες πριν το μεγάλο ματς της Τότεναμ με την Μπόντο Γκλίμτ για το πρώτο ημιτελικό του Europa League έγινε γνωστή η πρόωρη ανανέωση του συμβολαίου του 19χρόνου κεντρικού μέσου Λούκας Μπέργκβαλ μέχρι το 2031.

Ο νεαρός Σουηδός που ξεκίνησε την καριέρα του από την σουηδική Τζουγκάρντεν, μετακόμισε στο Λονδίνο τον περασμένο Ιούλιο και υπέγραψε συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο μέχρι το 2029, έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, την ώρα που η χρηματιστηριακή του αξία αυτή την στιγμή ξεπερνάει τα 25 εκατομμύρια

We are delighted to announce that Lucas Bergvall has signed a new contract with the Club, which will run until 2031 🤍