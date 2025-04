Η Λίβερπουλ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα στην Αγγλία και οι παίκτες της έγιναν «ένα» με τον κόσμο τους πανηγυρίζοντας τη σπουδαία τους επιτυχία.

Το άξιζαν, το πήραν και το... πανηγύρισαν με όλο τους το «είναι»! Η Λίβερπουλ διέσυρε την Τότεναμ με πεντάρα και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, δίνοντας έναυσμα έξαλλων πανηγυρισμών στους οπαδούς της και το κατάμεστο «Άνφιλντ». Αμέσως μετά τη λήξη του ματς, παίκτες και κόσμος έγιναν «ένα» μπροστά στο Kop, τραγούδησαν, χόρεψαν και χάρηκαν με την ψυχή τους τον τίτλο.

Be a part of our celebrations and join our LIVE from Anfield 🤩❤️ https://t.co/XuDBzqwfsl